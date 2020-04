Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 23 aprile | Ecco tutti i dati (Di giovedì 23 aprile 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi giovedì 23 aprile, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 106.848 i malati, 851 in meno di ieri Sono attualmente 106.848 le persone attualmente positive al Coronavirus nel nostro Paese. Il dato è calato di ben 851 unità … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 23 aprile Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il bollettino delle 18 : decremento record di positivi attivi - prima volta oltre 3mila guariti

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - giovedì 23 aprile

Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Conferenza stampa 23 aprile : 25549 morti (Di giovedì 23 aprile 2020)l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi giovedì 23, laha comunicato idell’emergenzarelative alle ultime 24 ore.: 106.848 i malati, 851 in meno di ieri Sono attualmente 106.848 le persone attualmente positive alnel nostro Paese. Il dato è calato di ben 851 unità … L'articoloildel 23proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - ntacalabria_it : Coronavirus in Calabria, bollettino Regione 23 Aprile #coranavirusitalia #Covid_19 #COVID?19 #calabria #23Aprile… - gsartecucina : RT @SantelliJole: ?? #Coronavirus Bollettino Regione Calabria > -