Coronavirus | il bilancio del 23 aprile | l' indice di contagiosità R0 scende | tra

Leggi su repubblica

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ma continuano ad essere oltre duemilacinquecento i nuovi malati individuati. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 464, i guariti più di tremila. Il 40% dei nuovi contagi in Lombardia: da oggi pubblichiamo anche i dati regione per regione e le variazioni di ogni voce per ogni...