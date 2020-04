Coronavirus | i guariti sono più dei nuovi casi 464 i morti in un giorno

(Di giovedì 23 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: un nuovo caso ogni 25 tamponi: dato più basso da inizio emergenza. In 24 ore, 3.033. Malati calano di 851 unità Continua a calare il numero delle persone attualmente positive al. Ad oggi, i malati nel Paese106.848 con un decremento di 851 unità (ieri erano stati 10 in meno, martedì invece 528 in meno). Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.267 pazienti, -117 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 22.871 persone (-934). 81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi,in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Nuovo record di: oggi si registrano altre 3.033 unità che fanno salire il totale a 57.576 (ieri +2.943). I decessi...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.699 • Deceduti: 25.085 (+437, +1,8%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.848 • Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : Una donna incinta, ha sconfitto il #coronavirus dopo essere stata curata con due sacche di #plasma iperimmune, pre… - Agenpress : Coronavirus. 57.576 guariti (+3.033), 106.848 malati (-851), 25.549 decessi (+464) - Italpress : Coronavirus, i guariti superano i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus guariti

la Repubblica

Si sono inoltre registrate 4 dimissioni di pazienti che già nei giorni precedenti erano stati dichiarati guariti dal Covid-19. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 78.Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia ...