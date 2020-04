Coronavirus, i bambini di Sciesopoli donano fondi a ospedale Bergamo: “Quando tutto finirà festeggeremo insieme i 75 anni da liberazione” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Ero un bambino della casa di Sciesopoli”, inizia così uno dei videomessaggi che l’associazione dei bambini di Selvino, una no profit israeliana nata per preservare il sito come luogo di memoria della Shoah, ha mandato a Diego Bertocchi, sindaco del paese bergamasco all’inizio della Val Seriana, per far sentire la propria vicinanza anche in questo momento di emergenza. Un’ulteriore dimostrazione che gli orfani ebrei – accolti nella ex colonia fascista alla fine della Seconda guerra mondiale prima di emigrare nello stato d’Israele – non hanno dimenticato da dove è iniziata la loro rinascita. Così, impossibilitati a venire in Italia per i 75 anni dalla Liberazione che si celebrano il 25 aprile, gli ex abitanti della colonia, hanno voluto essere vicini ai selvinesi – all’ultimo conteggio ufficiale di domenica ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - quando e come possono uscire i bambini. Le regole da rispettare

(Di giovedì 23 aprile 2020) "Ero un bambino della casa di", inizia così uno dei videomessaggi che l'associazione deidi Selvino, una no profit israeliana nata per preservare il sito come luogo di memoria della Shoah, ha mandato a Diego Bertocchi, sindaco del paese bergamasco all'inizio della Val Seriana, per far sentire la propria vicinanza anche in questo momento di emergenza. Un'ulteriore dimostrazione che gli orfani ebrei – accolti nella ex colonia fascista alla fine della Seconda guerra mondiale prima di emigrare nello stato d'Israele – non hanno dimenticato da dove è iniziata la loro rinascita. Così, impossibilitati a venire in Italia per i 75 anni dalla Liberazione che si celebrano il 25 aprile, gli ex abitanti della colonia, hanno voluto essere vicini ai selvinesi – all'ultimo conteggio ufficiale di domenica ...

