Coronavirus | Hera al fianco dell’Iss nell’analisi delle acque reflue

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il Gruppoè aldell’Istituto Superiore di Sanità per fronteggiare l’emergenza sanitaria imposta dal. La multiutility, presente in Emilia-Romagna, Marche e triveneto, è infatti tra le aziende alle quali il principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica in Italia ha chiesto di partecipare a uno studio sull’eventuale presenza e concentrazione del virus SARS-CoV-2 – meglio noto come “” – nei reflui urbani. Lo scorso 7 aprile, inoltre,ha fornito un contributo alla stesura del Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020 “Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”. Opportunità nate anche sulla base del rapporto di collaborazione e fiducia stabilitosi da tempo con ...