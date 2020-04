Coronavirus | è già polemica per il cibo d' asporto in Campania | malumori per

fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese.… - MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Mai nella storia repubblicana le forze dell’ordine avevano esercitato nei confronti de… - federicobroggi : RT @Engage_Magazine: 'Ci auguriamo di rivedere presto gli italiani fare la coda davanti ai cinema e non davanti ai supermercati'. Questo un… - AntonellaDeca11 : RT @SantelliJole: ?? #Coronavirus Grazie al #NewYorkTimes per avermi citato parlando delle misure attuate in #Calabria per contrastare l’em… -

Coronavirus è Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus è