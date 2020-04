Coronavirus | Fiano | ‘ok Ue a Recovery Fund | passo storico’

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “L’Europa c’è. Oggi i capi di governo hanno deciso di lavorare su uno specificodedicato alla crisi COVID19, tanto grande da far fronte a questa drammatica crisi e rivolto ai settori e alle aree geografiche dell’Europa più colpite. È undecisivo e storico”. Lo scrive su twitter il responsabile Esteri del Pd, Emanuele. L'articolo, ‘ok Ue astorico’ proviene da Ildenaro.it.

Oggi i capi di governo hanno deciso di lavorare su uno specifico recovery fund dedicato alla crisi COVID19, tanto grande da far fronte a questa drammatica crisi e rivolto ai settori e alle aree ...