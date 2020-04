Coronavirus | Fi Calabria | vigilare su sbarchi migranti

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Desta forte preoccupazione la possibilità di ritorno di un nuovo Covid attraverso i vascelli fantasma e glidei, come dimostra uno studio commissionato da Forza Italia. Una situazione nota al governo che, attraverso una direttiva di Borrelli trasmessa al ministero dell’Interno, ha previsto la realizzazione di centri per quarantena e controllo Covid in ogni regione del Mezzogiorno d’Italia. Una situazione estremamente pericolosa se solo si pensa che il 98% dei Paesi africani, in totale assenza di controlli, ha dichiarato lo stato di pandemia. Nell’ottica di un tale paventato rischio, si chiede quali misure il governo intenda adottare e soprattutto che cosa stia facendo e come si stia preparando a contenere una nuova ondata die a garantire la sorveglianza sanitaria dei. In più ...