Coronavirus | Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto | «Persone abbandonate con la febbre | ma

Leggi su attualitavip.myblog

(Di giovedì 23 aprile 2020) A Chi l’hale storie di” in casa con i sintomi dele senza il tampone. Le vicende hanno in comune una gestione confusa dell’emergenza.ricorda, tuttavia, che a fronte di tanti che non hanno potuto fare il test ci sonoricche e famose che hanno avuto facilmente il risultato. A domanda diretta su un medico di base morto senza tampone, Angelo Borreli ha spiegato che sono sempre state osservate le regole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. «L’Oms non ha detto di fare il tampone a tutti i giocatori della Juventus, mentre ci sonoa casa con la», spiega in diretta la conduttrice. «Sono stata abbandonata con due anziani malati», racconta una donna che ha perso la madre e continua ad assistere il padre affetto da polmonite. ...