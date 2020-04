Coronavirus | fase 2 | si agli spostamenti nelle seconde case | purché siano nella stessa

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - bernadettethebe : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 'Per Bardi siamo pronti. Forse per andare a piedi...'. Il caos trasporti pesa sulla fase 2 in… - maxtorchia : RT @repubblica: Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per Fase 2 inconsistente, nessuna analisi per cor… -

Coronavirus fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus fase