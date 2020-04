Coronavirus, Fase 2: prezzi diversi per orario, sensi unici nelle stazioni, segnaposto sulla metro. Così cambierà il nostro modo spostarci (Di giovedì 23 aprile 2020) Percorsi separati per ingresso e uscita dai mezzi pubblici e anche dalle stazioni, con la creazione di percorsi ‘a senso unico’. L’eliminazione dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici, senza il controllo a bordo e con tariffe diverse a seconda dell’orario. Per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere guanti e mascherina, su treni come su bus e aerei, dove prima di salire servirà anche la misurazione della febbre. Sulla metropolitana e sugli altri mezzi pubblici dei segnaposto, per indicare dove non ci si potrà più sedere in modo da garantire il distanziamento. E sistemi di telecamere intelligenti per monitorare i flussi. La bozza di lavoro del ministero dei Trasporti alla cabina di regia della Fase 2 che l’Ansa ha potuto visionare dispone una serie di misure che rivoluzioneranno il nostro modo di spostarci. In ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus fase 2 : dal 4 maggio riabbracceremo amici e parenti (ma con la mascherina)

Siamo davvero pronti per la fase 2 (senza che riparta anche il coronavirus)?

Coronavirus - trasporti Fase 2 : dai treni ai bus agli aerei - ecco come viaggeremo. Ipotesi stop controllo biglietti (Di giovedì 23 aprile 2020) Percorsi separati per ingresso e uscita dai mezzi pubblici e anche dalle, con la creazione di percorsi ‘a senso unico’. L’eliminazione dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici, senza il controllo a bordo e con tariffe diverse a seconda dell’. Per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere guanti e mascherina, su treni come su bus e aerei, dove prima di salire servirà anche la misurazione della febbre. Sulla metropolitana e sugli altri mezzi pubblici dei, per indicare dove non ci si potrà più sedere in modo da garantire il distanziamento. E sistemi di telecamere intelligenti per monitorare i flussi. La bozza di lavoro del ministero dei Trasporti alla cabina di regia della2 che l’Ansa ha potuto visionare dispone una serie di misure che rivoluzioneranno il nostro modo di spostarci. In ...

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Aler6Gaby : RT @Corriere: Sono state stabilite le regole per l'uso dei mezzi pubblici nella «fase 2», come treni, autobus e metro, ma anche aerei. E ch… - Gazzettino : Coronavirus, trasporti Fase 2: dai treni ai bus agli aerei, ecco come viaggeremo. Ipotesi stop controllo biglietti -