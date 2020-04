Coronavirus | Fase 2 | negozi dall?11 maggio | i ristoranti dal 18 Trasporti | bambini

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - LadyNews_ : #Coronavirus fase 2: due metri di distanza nei negozi, posti alternati per chi prende l'aereo - AvvenirediCal : Parchi aperti in sicurezza per la rinascita in 'Fase 2'. Le aree naturali italiane pronte a dare il loro contributo… -

Coronavirus Fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Fase