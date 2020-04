Coronavirus fase 2 | i parrucchieri si preparano per la riapertura Ecco cosa cambierà

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Uscire dalla crisi delper isarà lungo e difficile. Siamo chiusi da marzo, ma ci stiamo già preparando per la. Stiamo montando i plexiglass alle casse e abbiamo già comprato mascherine e camici monouso per gli acconciatori, spray disinfettanti per le poltrone e macchinari per sanificare i locali. Per ricevere i clienti useremo un sistema di prenotazioni, ma invece di 20 tagli all'ora, ne faremo 5. La pandemia cambierà anche gli stili dei tagli, per gli uomini, per esempio, la barba molto corta, per una questione di igiene”. Christian Di Falco, è uno dei titolari del brand Idola, maestria Napoli, con sedi anche a Milano e Roma. “Abbiamo chiuso i nostri locali il 9 marzo – spiega a Fanpage.it – anticipando di un giorno la decisione del Governo. Ora stiamo investendo per ...