Coronavirus, Fase 2: come funzioneranno le visite a familiari e amici (Di giovedì 23 aprile 2020) La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus si sta avvicinando. Dal 27 aprile cominceranno a riaprire diverse aziende fondamentali per il Paese e dalla settimana del 4 maggio si potrà ricominciare a muoversi, anche se non fuori dalla propria Regione. Le visite ai famigliari Queste settimane di lockdown sono state difficili, soprattutto per molti anziani rimasti isolati. La situazione rendeva possibili le visite alla famiglia solo se queste era giustificate da motivi di necessità. Dal 4 maggio la situazione sarà differente anche se bisognerà adattarsi ad avere nuove misure di sicurezza, come indossare guanti e mascherine. Resta comunque ancora un limite: ci si potrà muovere tra comuni, ma non fuori dalla propria Regione. Se tutto andrà come previsto ternerà quindi anche la possibilità di vedere gli amici: questo non ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - trasporti Fase 2 : dai treni ai bus agli aerei - come viaggeremo. Ipotesi stop controllo biglietti

