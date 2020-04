Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni non si misura dal Pil” (Di giovedì 23 aprile 2020) Empoli si mette a disposizione come città pilota per sperimentare il rientro a scuola. La proposta arriva direttamente dalla sindaca della cittadina in provincia di Firenze, Brenda Barnini, che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per candidare la propria comunità a una sperimentazione. La prima cittadina è convinta che serva mettere in campo delle proposte da attuare al più presto: “La scuola deve essere il punto di partenza nella strategia di riapertura del Paese. È stata la prima a chiudere, sembra sarà l’ultima a riaprire. Nel mezzo, solo la didattica a distanza. Non va bene e non basta. Scegliamo un territorio dove poter sperimentare qualcosa di più, utilizzando gli spazi comuni degli edifici scolastici per rispettare le distanze, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - sindaco Barnini : ” Empoli città pilota per ripresa delle scuole”

Emergenza Coronavirus : Sarri dona mascherine a Figline Valdarno - l’Empoli applaude – FOTO

Coronavirus : i contagiati nell’area dell’Ausl Toscana centro sono 45 - divisi fra Firenze (26) - Prato (6) - Empoli 4) - Pistoia (8) (Di giovedì 23 aprile 2020)si mette a disposizionecittà pilota per sperimentare il rientro a scuola. La proposta arriva direttamente dalla sindaca della cittadina in provincia di Firenze, Brenda Barnini, che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per candidare la propria comunità a una sperimentazione. La prima cittadina è convinta che serva mettere in campoproposte da attuare al più presto: “La scuola deve essere il punto di partenza nella strategia didel Paese. È stata la prima a chiudere, sembra sarà l’ultima a riaprire. Nel mezzo, solo la didattica a distanza. Non va bene e non basta. Scegliamo un territorio dove poter sperimentare qualcosa di più, utilizzando gli spazi comuni degli edifici scolastici per rispettare le distanze, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni… - qn_lanazione : Coronavirus, i nuovi casi a Firenze, Empoli, Pistoia e Prato - AlessaAngeletti : RT @RosaMDiGiorgi: Dalla Milano di #Sala,alla Firenze di #Nardella. #Raggi a Roma fino a #Barnini a Empoli. Sempre più sindaci spingono per… - sakura_yazawa : RT @RosaMDiGiorgi: Dalla Milano di #Sala,alla Firenze di #Nardella. #Raggi a Roma fino a #Barnini a Empoli. Sempre più sindaci spingono per… - RosaMDiGiorgi : Dalla Milano di #Sala,alla Firenze di #Nardella. #Raggi a Roma fino a #Barnini a Empoli. Sempre più sindaci spingon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Empoli Coronavirus, 62 casi nell'Asl Centro, 7 nell'Empolese gonews Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni non si misura dal Pil”

Empoli si mette a disposizione come città pilota per sperimentare il rientro a scuola. La proposta arriva direttamente dalla sindaca della cittadina in provincia di Firenze, Brenda Barnini, che ha ...

Coronavirus, Nardella: “Pronto un piano del trasporto pubblico per la fase 2”

E questo pomeriggio, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 è intervenuto sull'argomento anche il sindaco Dario Nardella. Dobbiamo capire se è possibile con dei termometri elettronici, una ...

Empoli si mette a disposizione come città pilota per sperimentare il rientro a scuola. La proposta arriva direttamente dalla sindaca della cittadina in provincia di Firenze, Brenda Barnini, che ha ...E questo pomeriggio, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 è intervenuto sull'argomento anche il sindaco Dario Nardella. Dobbiamo capire se è possibile con dei termometri elettronici, una ...