Coronavirus e turismo, Conte: “La prossima estate vacanze in Italia” (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel corso dell’incontro con gli enti locali sulla fase 2 che si è tenuto in videoconferenza, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, il tema del turismo è stato posto sul tavolo dal presidente dell’Unione Province d’Italia Michele De Pascale e dal governatore della Sicilia Nello Musumeci: in merito, il premier Conte avrebbe affermato che il governo inviterà i cittadini ad andare in vacanza in Italia. Il presidente del Consiglio avrebbe affermato che anche in Germania si chiedono cosa Italia e Spagna decidono in materia di turismo per poter organizzare le proprie vacanze dato che il Belpaese è una delle mete preferite. Conte ha in seguito precisato che ora il governo è concentrato sulla fase 2, sulla questione turismo verrà fatto un tavolo ad hoc.L'articolo Coronavirus e turismo, Conte: “La prossima estate ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la ripartenza del turismo passa dai parchi

Coronavirus : Berlusconi - ‘voucher per agricoltura e piano Marshall turismo’

Coronavirus - Franceschini a FI e FdI : “Non bisogna illudere settore del turismo - risposte le do con norme e risorse non con interviste” (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel corso dell’incontro con gli enti locali sulla fase 2 che si è tenuto in videoconferenza, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, il tema delè stato posto sul tavolo dal presidente dell’Unione Province d’Italia Michele De Pascale e dal governatore della Sicilia Nello Musumeci: in merito, il premieravrebbe affermato che il governo inviterà i cittadini ad andare in vacanza in Italia. Il presidente del Consiglio avrebbe affermato che anche in Germania si chiedono cosa Italia e Spagna decidono in materia diper poter organizzare le propriedato che il Belpaese è una delle mete preferite.ha in seguito precisato che ora il governo è concentrato sulla fase 2, sulla questioneverrà fatto un tavolo ad hoc.L'articolo: “La...

Agenzia_Ansa : Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viagg… - fattoquotidiano : Coronavirus, Franceschini a FI e FdI: “Non bisogna illudere settore del turismo, risposte le do con norme e risorse… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI: “IN UMBRIA 81 MILIONI PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA. GRAZIE ALLA REGIONE” “Meno burocrazia e… - nicetripsonline : RT @GDS_it: Conte a Musumeci: 'Per il #turismo faremo ogni sforzo. Aperture il 27 aprile? Serve altra riflessione'. #coronavirus https://t.… - GDS_it : Conte a Musumeci: 'Per il #turismo faremo ogni sforzo. Aperture il 27 aprile? Serve altra riflessione'.… -