Coronavirus e S-400 | possibile riavvicinamento Usa-Turchia?

(Di giovedì 23 aprile 2020) Da luglio 2019 le relazioni tra Stati Uniti e– entrambi Paesi appartenenti alla NATO – si sono incrinate a seguito dell’acquisto da parte di Ankara del sistema di difesa aereo S-400 di produzione russa. Washington ha cercato di convincere fino all’ultimo l’alleato atlantico a tornare sui suoi passi offrendogli in cambio i Patriot made in Us, ma l’estate scorsa Ankara ha comunque deciso di sfidare gli Stati Uniti e di procedere all’acquisto degli S-400. Per tutta risposta, il presidente Donald Trump ha bloccato la compravendita degli F35 e minacciato di imporre sanzioni contro lafacendo ricorso al CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). La tensione sul sistema di difesa russo, considerato incompatibile con quello NATO, sarebbe dovuta riesplodere ad aprile, mese in cui era previsto l’avvio del ...