Coronavirus | è record di guariti Ma il dato dei decessi è ancora preoccupante

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sono 464 i morti in Italia pernelle ultime 24 ore, per un totale di 25.549dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile oggi si registra anche il nuovodi, 3.033 in più rispetto a ieri per un totale di 57.576 Inoltre, calain maniera rilevante il numero delle persone attualmente positive: sono 106.848, -851 in un giorno. I ricoverati con sintomi sono 22.871 (-934), quelli in terapia intensiva 2.267 (-117). In isolamento domiciliare 81.710 persone. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 189.973 (+2.646). In tutto, sono stati eseguiti 1.579.909 tamponi. La Protezione Civile rende noto a riguardo che i casi testati sono oltre un milione, nel dettaglio 1.052.577.Il dl aprile ammonterà a 55 miliardi di euro. Questa l’intesa ...