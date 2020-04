Coronavirus | dentro il magazzino della Croce Rossa a Roma | “Qui vengono raccolte tutte le

(Di giovedì 23 aprile 2020) Al Centro Operativo Nazionale Emergenzaconfluiscono quasile donazioni fatte da aziende e privati per l’emergenza, ma anche molti aiuti arrivati dalle consorelle, dai disinfettanti alle mascherine. Gli operatorisi occupanodistribuzione dei beni nelle varie regioni, soprattutto in quelle dove la necessità di materiale è maggiore. Ecco la voce del coordinatore del CONE di via del Trullo, Michele Pastorello. L'articoloil: “Quile donazioni poi smistate alle regioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...