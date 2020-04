Coronavirus, dal trasporto aereo fino a treni e autobus: cosa cambierà nella fase 2, la bozza delle linee guida del MIT (Di giovedì 23 aprile 2020) “Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili, da parte di operatori e passeggeri” pertanto si richiede “l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri” tra cui “l’utilizzo di mascherine e guanti per tutti i passeggeri, dipendenti, operatori aeroportuali, accompagnatori, sia sull’aeromobile che nella struttura aeroportuale. Tale norma è inderogabile nei casi in cui, per circostanze eccezionali e limitate nel tempo, dovute a particolari picchi di presenze, non possa essere rispettata la misura minima di distanziamento interpersonale“: è quanto prevede la bozza di linee guida messe a punto dal Mit per ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dal 27 aprile la fase 2 dei giochi : tra i primi a tornare Lotto - SuperEnalotto - slot e scommesse sportive

Coronavirus - l’allarme dell’Iss sulla droga : dal dark web alla ricerca di oppiacei e narcotici

Il fumo protegge dal coronavirus? Il controverso studio in Francia sui cerotti alla nicotina (Di giovedì 23 aprile 2020) “Per il settore delvanno osservate specifiche misure di contenimento che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili, da parte di operatori e passeggeri” pertanto si richiede “l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri” tra cui “l’utilizzo di mascherine e guanti per tutti i passeggeri, dipendenti, operatori aeroportuali, accompagnatori, sia sull’aeromobile chestruttura aeroportuale. Tale norma è inderogabile nei casi in cui, per circostanze eccezionali e limitate nel tempo, dovute a particolari picchi di presenze, non possa essere rispettata la misura minima di distanziamento interpersonale“: è quanto prevede la bozza di linee guida messe a punto dal Mit per ...

repubblica : A 100 anni guarisce dal coronavirus: è festa al Policlinico - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - lucio_funk : RT @poltronaggio: No, #Milano non si ferma. Impressionante elaborazione grafica dei contagi dal 24 Febbraio a ieri 22 Aprile, in Italia,… - tweetnewsit : #Coronavirus #COVID2019 #COVID19italia #COVID19 #Covid_19 #coronarvirusitalia, dal #4maggio inizia la #Fase2: cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus in Italia, verso primo ok spostamenti dal 4/5, non tra Regioni. Conte: "Non è un liberi tutti" la Repubblica Coronavirus, dal 4 maggio ritornano Lotto e SuperEnalotto: dall'11 le scommesse

Dal 27 aprile - riporta l'agenzia Agimeg - la ripresa della raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Dal 4 maggio la ripresa dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, ...

Coronavirus/ Ospedale Pugliese, 4 nuovi positivi

Tutti e 4 i casi provengono dal catanzarese. In tutto, nelle strutture del nosocomio, sono stati esaminati 460 nuovi test relativi ai territori delle province di Catanzaro (387), di Crotone (13) e ...

Dal 27 aprile - riporta l'agenzia Agimeg - la ripresa della raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Dal 4 maggio la ripresa dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, ...Tutti e 4 i casi provengono dal catanzarese. In tutto, nelle strutture del nosocomio, sono stati esaminati 460 nuovi test relativi ai territori delle province di Catanzaro (387), di Crotone (13) e ...