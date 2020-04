Coronavirus | dal fisco alla sanità fino alla scuola | tutte le misure del decreto Cura

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Diventa legge il primo ‘pacchetto’ divarate dal governo per fronteggiare l’emergenza. Dopo il via libera del Senato con fiducia, ilItalia, che accorpa tutti i primi decreti approvati dal Consiglio dei ministri e stanzia i primi 25 miliardi di euro dopo il voto unanime del Parlamento sullo scostamento di bilancio, si appresta a superare anche l’ultimo scoglio del voto della Camera, sempre con il ricorsofiducia. Ilcontienesia sul fronte economico e fiscale che sue giustizia e, soprattutto, sul fronte sanita’. Queste le principali novita’: STOP VERSAMENTI: Sospesi per tutto il territorio nazionale i termini, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi. Rinviato al 31 maggio il termine per il pagamento delle rate ...