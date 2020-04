Coronavirus | dai segnali “classici” a quelli “atipici” | anche i sintomi di un’influenza

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Febbre, tosse insistente e difficoltà respiratorie sono i 3che solitamente contraddistinguono il, ma, secondo un recente studio, l’infezione può provocareatipici nelle persone anziane. Un’analisi condotta da diversi istituti di ricerca ha analizzato le fasce più a rischio di complicazioni gravi, rilevando che in molti soggetti nessuno dei 3“classici” potrebbe manifestarsi, anzi, potrebbero manifestarsene altri, come disturbi intestinali e vertigini. “Gli anziani potrebbero non comportarsi come al solito, dormire più del solito o mostrare inappetenza. Possono sembrare apatici o confusi, perdere l’orientamento a causa di vertigini, smettere di parlare o semplicemente collassare“, ha spiegato Camille Vaughan, primario del reparto di Geriatria presso la Emory University, ...