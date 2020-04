Coronavirus | così il Portogallo ha limitato i danni e si è guadagnato la stima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quando la mattina del 26 marzo il premier António Costa è intervenuto in un evento nel nord delnon immaginava di vedere di lì a poco estendersi la propria popolarità oltre i confini nazionali. Il suo “repugnante”, con la erre ben caricata, rivolto all’algido ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoeskstra, che aveva proposto a Bruxelles di avviare indagini sul debito spagnolo, gli ha conferito un profilo internazionale. Con quell’unico aggettivo il premier lusitano non stava difendendo il suo paese da un ingiusto attacco ma un principio più alto: la solidarietà verso la vicina Spagna, e i paesi del sud Europa in generale, bersaglio di antichi pregiudizi di quella parte di Europa che mal digerisce stili di vita diversi dal rigore luterano. Nelle settimane successive sono seguiti non pochi apprezzamenti su ...