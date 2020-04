Coronavirus, Conte dopo il consiglio Ue: “Grandi progressi, tutti i leader hanno riconosciuto la necessità di uno strumento nuovo e urgente come Recovery fund. Italia in prima fila” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del consiglio europeo appena terminato”. Ha scritto il presidente del consiglio Giuseppe Conte su Facebook subito dopo il consiglio europeo. “Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Conte esulta : “L’UE ha accettato il recovery fund”

Coronavirus - da Ue ok a Recovery Fund. Conte : «L'Italia in prima fila»

Coronavirus - ?Recovery Fund? : ok Ue alla richiesta di Conte. «Sarà presentato il 6 maggio» (Di giovedì 23 aprile 2020) “Grandi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito deleuropeo appena terminato”. Ha scritto il presidente delGiuseppesu Facebook subitoileuropeo. “Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto ...

SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Revisione restrizioni non significa liberi tutti' - SkyTG24 : Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - solonews1011 : RT @RadioSavana: Ci siamo. La rivolta dei commercianti contro #Conte: 'Noi il 4 maggio riapriremo le Nostre attività con o senza il tuo per… - giacomo_darrigo : RT @europea_lk: Tutto quello che è successo al Consiglio europeo di oggi. Bei, Mes, Sure operativi dal 1 giugno. Sì al Recovery Fund, ma la… -