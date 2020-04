Coronavirus: Conflavoro Pmi Lazio, sostenere turismo con misure specifiche (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Labitalia) - "Come già sottolineato fin dall'apertura della crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid 19, Conflavoro Pmi Lazio ritiene di vitale importanza per l'intero territorio Laziale, che vengano eseguiti interventi immediati e concreti a sostegno del comparto turistico". E' quanto si legge in una nota di Conflavoro Pmi Lazio. "Due sono a nostro giudizio gli elementi fondamentali sui quali imperniare l'intera azione sia da un punto di vista economico che politico. Il primo è legato ovviamente al dato sanitario e scientifico, della cui futura consistenza è al momento difficile dare una concreta prospettiva in guisa che risulterà indispensabile avere una massima duttilità e flessibilità operativa al fine di non rimanere indietro rispetto alle esigenze che dovranno essere affrontate. Il secondo è quello di ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Conflavoro - nasce 'via della salute' - tra Cina e Italia

Coronavirus - Conflavoro Pmi “Consentire la riapertura a chi puo'”

Coronavirus : Pullara (Conflavoro Pmi) - 'su turismo ok soluzioni Regione Siciliana" (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Labitalia) - "Come già sottolineato fin dall'apertura della crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid 19,Pmiritiene di vitale importanza per l'intero territorio Laziale, che vengano eseguiti interventi immediati e concreti a sostegno del comparto turistico". E' quanto si legge in una nota diPmi. "Due sono a nostro giudizio gli elementi fondamentali sui quali imperniare l'intera azione sia da un punto di vista economico che politico. Il primo è legato ovviamente al dato sanitario e scientifico, della cui futura consistenza è al momento difficile dare una concreta prospettiva in guisa che risulterà indispensabile avere una massima duttilità e flessibilità operativa al fine di non rimanere indietro rispetto alle esigenze che dovranno essere affrontate. Il secondo è quello di ...

infoitestero : Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia - infoitestero : Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia - Notizieditalia : Coronavirus: Conflavoro, nasce ‘via della salute’, tra Cina e Italia - Noovyis : (Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conflavoro Coronavirus: Conflavoro Pmi Lazio, sostenere turismo con misure specifiche LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Conflavoro Pmi Lazio, sostenere turismo con misure specifiche

Roma, 23 apr. (Labitalia) - "Come già sottolineato fin dall'apertura della crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid 19, Conflavoro Pmi Lazio ritiene di vitale importanza per l'intero ...

Conflavoro PMI: “Sosteniamo la posizione dell’Hotel Serena. Evitiamo inutili contrapposizioni tra opposte fazioni”

Conflavoro Pmi Rieti, associazione di categoria di cui mio ... preposte a rivedere totalmente la procedura di assegnazione alloggiate per emergenza Covid-19, procedura poco chiara e portata a ...

Roma, 23 apr. (Labitalia) - "Come già sottolineato fin dall'apertura della crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid 19, Conflavoro Pmi Lazio ritiene di vitale importanza per l'intero ...Conflavoro Pmi Rieti, associazione di categoria di cui mio ... preposte a rivedere totalmente la procedura di assegnazione alloggiate per emergenza Covid-19, procedura poco chiara e portata a ...