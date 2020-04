Coronavirus, come cambia la spesa? Meno cibi freschi, ridotti gli sprechi (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Meno spreco di cibo ma anche Meno cibi freschi. Più tempo in cucina e attenzione ai prezzi. Così cambia la spesa ai tempi dell’emergenza sanitaria. La fotografia è di Altroconsumo che ha condotto un’indagine statistica, riportata in un articolo sul sito dell’associazione, su come sono cambiate le abitudini alimentari degli italiani su 1.044 intervistati tra i 18 e i 74 anni, distribuiti come la popolazione generale per genere, età, livello di istruzione e area geografica, tra il 16 e il 17 aprile 2020. Emerge che il 41% butta Meno cibo rispetto a prima dell’emergenza Covid-19. Aumentano anche le corrette abitudini contro lo spreco alimentare come pianificare i pasti e fare prima una lista della spesa (il 39% lo fa più spesso per entrambe le voci) e riutilizzare in cucina di più gli ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - ecco come reagisce alle temperature ambientali : a 22°C resiste fino a 7 giorni - a 37°C solo un giorno

