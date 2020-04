Coronavirus, Coldiretti: la riapertura dei ristoranti vale 20 miliardi (Di giovedì 23 aprile 2020) La riapertura di bar e ristoranti ha un effetto valanga sull’agroalimentare nazionale con la ripresa degli acquisti di cibi e bevande che vale almeno 20 miliardi all’anno: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’attesa riapertura delle attività di ristorazione nella seconda metà maggio con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Il lungo periodo di chiusura – sottolinea la Coldiretti – sta pesando su molte imprese dell’agroalimentare Made in Italy, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. La possibilità di anticipare le aperture con il via libera alle vendite per asporto rappresenta – continua la Coldiretti – una importante ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Coldiretti : “L’industria alimentare garantisce gli approvvigionamenti sugli scaffali - ma è SOS manodopera nei campi”

