Coronavirus: Ceo Martin e dg Olivier Bouygues rinunciano a 25% retribuzione 2020 (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Il Ceo del gruppo francese Bouygues, Martin Bouygues, ha annunciato nel corso dell’Assemblea degli azionisti che avrebbe rinunciato al 25% della sua retribuzione fissa e variabile per il 2020 tenuto conto e delle circostanze eccezionali legate alla pandemia Coronavirus. Lo rende noto il gruppo francese. Olivier Bouygues, il direttore generale delegato del gruppo, ha rinunciato a sua volta al 25% della sua retribuzione fissa e variabile. L'articolo Coronavirus: Ceo Martin e dg Olivier Bouygues rinunciano a 25% retribuzione 2020 proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Bobby Kotick - CEO di Activision Blizzard - ha condiviso il proprio numero di telefono con i dipendenti per affrontare l'emergenza Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ceo Coronavirus: Ceo Martin e dg Olivier Bouygues rinunciano a 25% retribuzione 2020 Il Sannio Quotidiano Effetto coronavirus, il gruppo L’Oréal chiude il primo trimestre in calo

L’impatto del coronavirus comincia a farsi sentire sui conti delle aziende ... nostra priorità è tutelare la sicurezza dei dipendenti - commenta il presidente e ceo del gruppo Jean-Paul Agon-. Siamo ...

Ryanair, O'Leary: "Non riprenderemo a volare con obbligo posti vuoti"

Ryanair non riprenderà a volare se sarà necessario lasciare posti vuoti per mantenere le distanze di sicurezza nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Ad affermarlo, in un'intervista al 'Financial ...

