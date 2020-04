Coronavirus | ‘Cambiamo’ | Istituzioni siano pienamente operative e Paese riparta

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Si torni a riunirsi in luoghi fisici della democrazia: se le Aule parlamentari non consentono il rispetto del distanziamento sociale si valuti l’opportunità di spazi più ampi, ma ledevono dare un’immagine di piena operatività e di piena rappresentanza”. E’ quanto si legge in una nota di ‘Cambiamo’, dopo la riunione dell’esecutivo di Cambiamo! alla presenza del presidente Giovanni Toti. L'articolo: ‘Cambiamo’,proviene da Ildenaro.it.