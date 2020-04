Coronavirus, Calabria e Sicilia risparmiate dalla pandemia: sono le regioni col minor numero di positivi e morti. Le più colpite sono Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino [DATI e DETTAGLI] (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Ufficio Statistica del Comune di Palermo ha trasmesso i dati territoriali relativi al COVID-19, aggiornati al 22 aprile 2020. “Dal confronto con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 100 mila abitanti) – rileva il Responsabile dell’ufficio statistica, Girolamo D’anneo – emerge per la Sicilia e in generale per le regioni del Mezzogiorno un impatto più contenuto del Coronavirus.La Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, la seconda regione con il minor numero di tamponi positivi: 58 ogni 100 mila abitanti (meglio soltanto la Calabria con 54,8).Il dato medio nazionale è pari a 311 positivi ogni 100 mila abitanti, e nelle regioni più colpite si superano i 500 positivi ogni 100 mila abitanti: Valle d’Aosta 873,9; Lombardia 684,9; Provincia autonoma di Trento 672,3. La ... Leggi su meteoweb.eu Calabria - turismo e Coronavirus : se i calabresi scegliessero di trascorrere una vacanza nella regione - si uscirebbe dalla crisi

Coronavirus Calabria - ultime notizie : morti - contagiati al 22 aprile

