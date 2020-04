Coronavirus, bonus vacanze in Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) di Gabriella Lax – Nonostante l'emergenza Coronavirus non si ancora cessata si comincia a pensare alle vacanze estive ed al modo in cui sostenere famiglie ed addetti ad un settore che attraversa un momento molto delicato. E prende piede l'idea di un bonus vacanze in Italia. Una tax credit per aiutare il turismo Italiano»Voucher per il sostegno economico alle famiglieLa proposta di "Italia viva"Una tax credit per aiutare il turismo Italiano»Torna su Ad affrontare il tema è stato il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini nel corso del question time alla Camera. «Sto chiedendo un'estensione del credito d'imposta sulle locazioni anche per gli alberghi e le strutture ricettive, un credito d'imposta relativo alla perdita di fatturato di quest'anno rispetto all'an... Leggi su studiocataldi Coronavirus - Bonus da 500 Euro : a chi spetta e come fare domanda

Coronavirus - bonus famiglia da 500 euro. A chi spetta e come richiederlo

Coronavirus - turismo in ginocchio : «Bonus di 500 euro a famiglia per chi viaggia in Italia». Il report : restrizioni nei viaggi per il 96% delle mete (Di giovedì 23 aprile 2020) di Gabriella Lax – Nonostante l'emergenzanon si ancora cessata si comincia a pensare alleestive ed al modo in cui sostenere famiglie ed addetti ad un settore che attraversa un momento molto delicato. E prende piede l'idea di unin. Una tax credit per aiutare il turismono»Voucher per il sostegno economico alle famiglieLa proposta di "viva"Una tax credit per aiutare il turismono»Torna su Ad affrontare il tema è stato il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini nel corso del question time alla Camera. «Sto chiedendo un'estensione del credito d'imposta sulle locazioni anche per gli alberghi e le strutture ricettive, un credito d'imposta relativo alla perdita di fatturato di quest'anno rispetto all'an...

LegaSalvini : #SALVINI: ''IMMORALE ESCLUDERE DA BONUS DISABILI E MALATI DI TUMORE'' - fattoquotidiano : Coronavirus, Catalfo: “Oltre 4 milioni di richieste per bonus di 600 euro. Sito dell’Inps ha garantito domande nono… - Agenzia_Ansa : Dl aprile: si studia #bonus per autonomi oltre 800 euro Nuovo #decreto prolungherà tutti sostegni al reddito fino a… - marcellopalmit : RT @GiuseppePalma78: Il presidente del consiglio @GiuseppeConteIT lo sa? Ben 30.000 avvocati (AVENTI DIRITTO) non hanno ancora ricevuto i 6… - PMI_it : Decreto Aprile, soldi pubblici alle PMI e nuovi bonus autonomi: Approvazione del decreto Aprile per fine mese, le a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bonus Bonus coronavirus, dopo 600 euro in arrivo altre due mensilità: importo in aumento Il Mattino Calcio, il ministro Spadafora frena sulla ripresa: “Per ora solo allenamenti individuali”

Il calcio italiano vuole ripartire nonostante l’emergenza coronavirus, ma il governo frena ... sportivi’ (anche a quelli che hanno compensi superiori a 10mila euro) il bonus di 600 euro con un ...

Decreto Aprile, soldi pubblici alle PMI e nuovi bonus autonomi

A Bruxelles bisogna ancora decidere il piano comunitario di emergenza contro il Coronavirus, e, che a sua volta sembra destinato a subire ritardi ... In arrivo, nuova liquidità in forma di come ...

Il calcio italiano vuole ripartire nonostante l’emergenza coronavirus, ma il governo frena ... sportivi’ (anche a quelli che hanno compensi superiori a 10mila euro) il bonus di 600 euro con un ...A Bruxelles bisogna ancora decidere il piano comunitario di emergenza contro il Coronavirus, e, che a sua volta sembra destinato a subire ritardi ... In arrivo, nuova liquidità in forma di come ...