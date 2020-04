Coronavirus | Assaeroporti | 1 | 6 miliardi di fatturato in meno nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Servono interventi specifici per un settore che rischia di vedere il propriotagliato di 1,6di euro e fino ad oggi non sono stati previsti in nessuno dei provvedimenti emanati dal Governo.– l’Associazione che all’interno di Confindustria riunisce i gestori di aeroporti – torna a far sentire la propria voce perché, come sottolinea in una nota, “l’economia italiana ha bisogno del trasporto aereo per favorire la ripartenza del Paese”. “Una crisi senza precedenti”, quella dipinta dai gestori degli aeroporti: a fronte di entrate sostanzialmente azzerate e con una previsione di contrazione delper ildi circa 1,6di euro, si continuano a sostenere oneri incomprimibili, che possono arrivare anche fino all’85% dei costi. Uno scenario che ha costretto ...