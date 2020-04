Coronavirus, anarchici in corteo a Torino contro i divieti anti Covid: bloccati dalla polizia (Di giovedì 23 aprile 2020) “Lo Stato ci affama, lottiamo”. Dietro a questo striscione, una cinquantina di persone sono scese in strada giovedì mattina a Torino dando vita a un corteo spontaneo. Muniti di mascherine e guanti, il gruppo composto per la maggior parte da anarchici, ha marciato per le vie dei quartieri Aurora e Barriera di Milano prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. Circondati da una decina di blindati, i manifestanti sono stati fermati e saranno sanzionati per violazione del Dpcm anti Covid. Il corteo non autorizzato arriva a quattro giorni di distanza dalle tensioni che si erano verificate nella stessa zona della città L'articolo Coronavirus, anarchici in corteo a Torino contro i divieti anti Covid: bloccati dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - rivolta dei detenuti al San Vittore di Milano : scontri tra polizia e anarchici fuori dal carcere (Di giovedì 23 aprile 2020) “Lo Stato ci affama, lottiamo”. Dietro a questo striscione, una cinquna di persone sono scese in strada giovedì mattina adando vita a unspontaneo. Muniti di mascherine e gu, il gruppo composto per la maggior parte da, ha marciato per le vie dei quartieri Aurora e Barriera di Milano prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine in tenutasommossa. Circondati da una decina di blindati, i manifestsono stati fermati e saranno sanzionati per violazione del Dpcm. Ilnon autorizzato arriva a quattro giorni di distanza dalle tensioni che si erano verificate nella stessa zona della città L'articoloinpolizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

SSaponelli : RT @RadioSavana: Torino, anarchici e centri sociali di nuovo per strada: fingono di protestare contro la situazione del #Covid19, ma come s… - ItaliaOMorte : RT @RadioSavana: Torino, anarchici e centri sociali di nuovo per strada: fingono di protestare contro la situazione del #Covid19, ma come s… - Pzzglc67d03 : RT @RadioSavana: Torino, anarchici e centri sociali di nuovo per strada: fingono di protestare contro la situazione del #Covid19, ma come s… - ilfattovideo : Coronavirus, anarchici in corteo a Torino contro i divieti anti Covid: bloccati dalla polizia - HenriPetronio : RT @RadioSavana: Torino, anarchici e centri sociali di nuovo per strada: fingono di protestare contro la situazione del #Covid19, ma come s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anarchici Coronavirus, anarchici in corteo a Torino contro i divieti anti Covid: bloccati dalla polizia Il Fatto Quotidiano Coronavirus, anarchici in corteo a Torino contro i divieti anti Covid: bloccati dalla polizia

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Coronavirus: raduno anarchici, due denunciati a Torino

ANSA Coronavirus: raduno anarchici, due denunciati a Torino (ANSA) - TORINO, 23 APR - Due persone sono state denunciate dalla polizia a Torino in occasione di un raduno di anar ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...ANSA Coronavirus: raduno anarchici, due denunciati a Torino (ANSA) - TORINO, 23 APR - Due persone sono state denunciate dalla polizia a Torino in occasione di un raduno di anar ...