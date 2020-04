Coronavirus | al Cimitero Maggiore di Milano 60 persone sepolte nelle fosse con croci di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Aldi, al campo 87, le sepolture per coloro che hanno perso la vita a causa delsono state ricavate in grandi. Al posto delle tradizionali lapidi, ci sonodi plastica. “Questenon avevano nessuno che poteva occuparsi di loro – ha spiegato l’assessora ai Servizi civici, Roberta Cocco – per questo il Comune ha voluto garantire loro uno spazio e una sepoltura con grande dignità”. Si tratta, come ha spiegato l’assessora, di morti che nessun parente ha reclamato. “Ci tengo a dire una cosa – ha aggiunto – ho purtroppo sentito parlare dicomuni, non è così, perché ogni persona ha un cippo con il nome e ogni salma viene sepolta singolarmente”. L'articolo, aldi60condi ...