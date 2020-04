Coronavirus: AIFA autorizza tre nuovi studi clinici (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono tre i nuovi studi clinici autorizzati dall’AIFA per il trattamento della malattia COVID-19. I nuovi studi sono coordinati rispettivamente dall’Università di Bologna, dall’Università di Parma e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Il primo è uno studio multicentrico italiano, coordinato dall’Università di Bologna, che valuterà la sicurezza e l’efficacia di un anticoagulante, l’enoxaparina sodica somministrata a diversi dosaggi, nel trattamento di persone con quadro clinico moderato o severo. Il secondo studio clinico autorizzato è coordinato dall’Università di Parma ed è uno studio multicentrico italiano randomizzato per studiare la sicurezza e l’efficacia del farmaco anti-infiammatorio colchicina, nel trattamento di pazienti con infezione ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus cura | AIFA autorizza la sperimentazione con la colchicina

