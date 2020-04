Coronavirus a Napoli: si registrano 14 nuovi contagi ma zero decessi (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus a Napoli: nelle ultime 24 ore si registrano 14 contagi ma nessun decesso. I guariti salgono a 219. Stando al resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 23 aprile, nelle ultime 24 ore si registrano 14 nuovi contagi da Coronavirus, ma nessun decesso: il numero dei morti resta stabile a 54. I dati, trasmessi dalla Asl Napoli 1 e pubblicati dal Comune di Napoli, evidenziano inoltre che crescono i guariti, passati dai 192 ai 219 attuali. In totale, i casi positivi al Covid 19 registrati nel capoluogo partenopeo dall’inizio dell’emergenza sono 874. Stabile il numero degli asintomatici che sono 154, mentre i ricoverati in ospedale sono 160 (+6) di cui in terapia intensiva 13 (+2). In isolamento domiciliare ci sono 441 persone (-19). L'articolo Coronavirus a Napoli: si registrano 14 nuovi contagi ma zero decessi proviene da ... Leggi su 2anews Coronavirus - Napoli : secondo giorno senza decessi ma altri 14 contagiati

