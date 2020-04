Coronavirus a Napoli, mascherine gratuite: farmacista aggredito a Marianella (Di giovedì 23 aprile 2020) Marianella: farmacista aggredito da cliente che pretendeva di ricevere un maggior numero di mascherine gratuite. Di Iorio (presidente Federfarma): “Ignoranza e insofferenza”. Episodio increscioso questa mattina in una farmacia di Marianella, quartiere della zona Nord di Napoli, dove un farmacista è stato aggredito. Alcuni cittadini pretendevano di ricevere un maggior numero di mascherine gratuite, acquistate dalla Regione Campania e consegnate alle farmacie per la distribuzione, rispetto a quelle a cui avevano diritto. Il fatto si è verificato nella farmacia Terranova Barberio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Vomero. Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli (associazione sindacale che raggruppa farmacie del capoluogo e dell’area metropolitana) condanna l’accaduto, ribadendo l’importanza che le farmacie stanno ... Leggi su 2anews Coronavirus - Napoli : 200 mascherine trasparenti per i sordi. L’iniziativa di due associazioni

