Coronavirus | 48 persone positive sulla nave da crociera italiana

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quasi 50 membri dell’equipaggio su unada, attraccata per le riparazioni a Nagasaki in Giappone, sono risultati positivi al. Ciò ha sollevato preoccupazione nei già sovraffollati ospedali della città, in vista di un peggioramento delle condizioni dellerisultate infette.“I risultati di giovedì hanno mostrato che altri 14 funzionari di bordo, tutti i cuochi o inservienti, sono stati infettati dal virus”, ha dichiarato un funzionario della prefettura di Nagasaki. Le infezioni della Costa Atlantica sono arrivate dopo i casidaDiamond Princess, a Yokohama due mesi fa, in cui sono stati trovati infetti più di 700 passeggeri e membri dell’equipaggio. LaCosta Crociere è stata portata in un cantiere navale a Nagasaki nel Giappone occidentale alla fine di ...