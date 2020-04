Coronavirus | 106 848 positivi e 25 549 morti in Italia | il nuovo bollettino – DIRETTA

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ilcontinua a estendersi macchia d’olio ine nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus ine nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti sul … L'articolo, 106.848e 25.549in: ilproviene da www.inews24.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.848 • Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del consueto Bollettino della #ProtezioneCivile Totale casi: 168.941 (+3.786) Totale posi… - AndreCardi : ?? Bilancio Italia aggiornato a 23/04: TOTALE CONTAGI: 189.973 (+2.646) • Morti: 25.549 (+464) • Guariti: 57.576 (… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: 3.033 guariti (record), totale guariti 57.576, -851 nuovi positivi (casi attivi), totale positivi 106.848, 2.267 in terapi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 106

Agenzia ANSA

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 189.973 persone hanno contratto il virus Sars-CoV ... Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.848 (ieri erano ...17:12 - Coronavirus nei paesi musulmani: soluzioni diverse per il Ramadan Coprifuoco notturno ... In Ticino nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 nuovi casi e tre decessi, con un totale che sale ...