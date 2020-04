Coronavirus | 106 848 positivi e 25 549 morti in Italia | il nuovo bollettino – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.848 • Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.8… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - Sabikalifornia : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.848 i m… - an12frnc : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.848 i m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 106

Agenzia ANSA

In cambio ai lettori lè richiesta la promessa di donare all'Istituto Spallanzani di Roma e all'Ospedale Cotugno di Napoli per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19. A 106 anni guarisce dal ...In particolare, per quanto riguarda le operazioni di monitoraggio sanitario per contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, ad oggi, ovvero il 22 aprile, il numero totale di ...