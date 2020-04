“Conte ha riferito poco | forse si vergogna” | Meloni | “Domani in Aula il no al Mes”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) “C’è bisogno di liquidità subito e l’Italia non può più attendere i capricci della Germania e dei suoi satelliti. È tempo di mettere da subito in campo i Bot patriottici cinquantennali a zero tasse garantiti dalla Bce per sostenere le nostre imprese”. E’ all’opposizione e giustamente lo fa sentire, oltretutto, a Giorgiaproprio non andato giù il modo in cui l’esecutivo ha letteralmente ‘snobbato’ l’opposizione. Ora, alluce di quanto emerso dal recentissimo Consiglio europeo, ha dire la sua. “Le poche frasi di Conte dopo un incontro nodale” “Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti, tutti peraltro di scarsissimo impatto – fa notare la leader di Fdi – Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi ...