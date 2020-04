Conte al Consiglio europeo | poche idee ma confuse

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’Europa vive nell’attesa continua di momenti decisivi, di summit capaci di fungere da svolta, inversione netta in un percorso incerto per tutto il costrutto. Quale è stato quello intrapreso dopo la Grande recessione e la crisi dei debiti sovrani, in cui l’Unione europea si è ridimensionata gradualmente e non ha saputo affrontare con la decisa forza temi quali il dilagare dell’austerità. Alla prova della storia l’Unione ha più volte deluso, la debolezza economica, l’immigrazione, la sfiducia dei cittadini dell’Unione e anche la risposta alla crisi del coronavirus lascia a desiderare. Mai come in questa fase appare limpida la realtà dei fatti: che in Europa decidono in ultima istanza gli Stati, e che tra questi la distinzione tra coloro che prendono le decisioni e ...