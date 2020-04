Consob, Savona: “Ricevute per bloccare Borsa. Nessun ritardo intervento” (Di giovedì 23 aprile 2020) (TeleBorsa) – Il Presidente della Consob Paolo Savona conferma di aver ricevuto “forti pressioni” per chiudere la Borsa, anche da parte di grandi imprese, durante la tempesta finanziaria che si è scatenata a marzo, nella fase più acuta della pandemia. Lo ha detto in una audizione davanti alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. La Consob – ha chiarito – “non può bloccare le negoziazioni per motivi di carattere economico” ed una Borsa chiusa determina “conseguenze negative soprattutto per i piccoli risparmiatori”. Savona ha rimarcato che non c’è stato “Nessun ritardo” di intervento della Consob, ricordando che l’autorità di vigilanza ha agito prontamente “la sera stessa in cui si è verificato il forte calo dei titoli”, vietando le ... Leggi su quifinanza Lo strano attacco sovranista di Giorgia Meloni alla Consob guidata dal sovranista Paolo Savona (Di giovedì 23 aprile 2020) (Tele) – Il Presidente dellaPaoloconferma di aver ricevuto “forti pressioni” per chiudere la, anche da parte di grandi imprese, durante la tempesta finanziaria che si è scatenata a marzo, nella fase più acuta della pandemia. Lo ha detto in una audizione davanti alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. La– ha chiarito – “non puòle negoziazioni per motivi di carattere economico” ed unachiusa determina “conseguenze negative soprattutto per i piccoli risparmiatori”.ha rimarcato che non c’è stato “” di intervento della, ricordando che l’autorità di vigilanza ha agito prontamente “la sera stessa in cui si è verificato il forte calo dei titoli”, vietando le ...

