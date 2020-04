Consiglio Ue iniziato | Conte firma il Mes Recovery Fund ed eurobond | cosa si decide

NeodiMatrix : RT @pbecchi: Iniziato il Consiglio europeo. Tutti si aspettano decisioni importanti e invece prenderanno solo tempo. Così tutti potranno di… - mrmnft : RT @pbecchi: Iniziato il Consiglio europeo. Tutti si aspettano decisioni importanti e invece prenderanno solo tempo. Così tutti potranno di… - resilienza23 : RT @pbecchi: Iniziato il Consiglio europeo. Tutti si aspettano decisioni importanti e invece prenderanno solo tempo. Così tutti potranno di… - SimonettaP62 : RT @pbecchi: Iniziato il Consiglio europeo. Tutti si aspettano decisioni importanti e invece prenderanno solo tempo. Così tutti potranno di… - ACeschia : RT @pbecchi: Iniziato il Consiglio europeo. Tutti si aspettano decisioni importanti e invece prenderanno solo tempo. Così tutti potranno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio iniziato

Il Sussidiario.net

«Il Consiglio – conclude il membro Pd in Ue – dovrebbe dare mandato alla Commissione di formulare in tempi rapidi una proposta in questo senso. La previsione è di avere a disposizione oltre 1.500 ...3 - Distrai la mente con film e libri Una delle cose che funziona meglio per voltare pagina è iniziare un nuovo libro oppure guardare un film che sia stimolante e ti dia l'opportunità di immergerti ...