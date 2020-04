Consiglio Ue | c’è accordo sul Recovery Fund urgente | servirà all’Italia e ad altri Paesi

CottarelliCPI : In attesa di sapere cosa deciderà il Consiglio Europeo, la #BCE ha preso un'importantissima decisione: accettare in… - Mov5Stelle : Nel #Def (documento di economia e finanza) che stiamo per approvare in Consiglio dei Ministri c'è una solida base g… - borghi_claudio : Le nomine M5S = PD. Per il consiglio di amministrazione dell'ENI c'è come presidente una del cda del fatto quotidi… - davidelessi : RT @marcobreso: Il racconto del Consiglio europeo di ieri. Per chi l’ha visto e per chi non c’era @LaStampa - luca_viv : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Questa idea che basta rinviare e presentare questo rinvio come grande vittoria italiana non regge. In Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio c’è Centeno: «Il debito crescerà. Mes, non c’è troika». La partita del Recovery Fund Corriere della Sera