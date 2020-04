Consiglio europeo | ultime notizie da Bruxelles | i nodi sul tavolo che cambieranno l’Ue

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) Mentre è in corso la videoconferenza dei leader europei iniziata poco dopo le 15, la quarta dopo l’avvio della fase emergenziale e la più importante da quando esiste l’euro probabilmente, solo una cosa al momento è certa: alla fine, non ci saranno conclusioni congiunte scritte. Le comunicazioni saranno limitate a una dichiarazione del presidente delCharles Michel, per facilitare i lavori e spianare la strada verso possibili convergenze, soprattutto sul Recovery fund lanciato dalla Francia da attivare nei prossimi mesi. In collegamento ci sono anche i presidenti della Commissione europea Ursula von der Leyen, dell’Eurogruppo Mario Centeno, della Bce Christine Lagarde e l’Alto rappresentante Josep Borrell. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha continuato a ribadire – e l’ha fatto anche in ...