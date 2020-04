Consiglio Europeo, confermati gli strumenti economici decisi nell’ultimo Eurogruppo (Di giovedì 23 aprile 2020) Secondo quanto riportato da Money.it, il Consiglio Europeo che si è riunito oggi in videoconferenza, si è chiuso con uno spirito di maggior collaborazione, nel quale i Paese dell’UE hanno confermato sostanzialmente tutti gli strumenti economici decisi nell’ultimo Eurogruppo. Mantenute dunque le linee di credito del MES senza condizioni, i finanziamenti della BEI e il piano SURE per la disoccupazione. Invece per quanto concerne il Recovery Fund, fortemente caldeggiato dall’Italia, seconda quanto detto dal premier Conte, a decidere sarà la Commissione, che dovrà proporlo entro il 6 maggio. Così a margine del Consiglio, Giuseppe Conte: “L’Italia è in prima fila a chiedere il Recovery Fund. Uno strumento del genere era impensabile fino a adesso e renderà la risposta europea più solida e ... Leggi su oasport Coronavirus : Alfieri - ‘da Consiglio europeo risultati importanti per Italia’

