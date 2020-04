Consiglio europeo, accordo sul Recovery fund (Di giovedì 23 aprile 2020) Consiglio europeo: com’è andata la riunione di oggi, 23 aprile Il Consiglio europeo ha trovato un accordo sulle misure economiche da utilizzare per far fronte alla crisi provocata dall’emergenza Coronavirus. Come spiegato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, i capi di Stato e di governo della Ue sono d’accordo nell’affidare alla Commissione europea il compito di presentare una proposta dettagliata sul Recovery fund. L’intesa è arrivata nella serata di oggi, giovedì 23 aprile, dopo circa quattro ore di riunione in teleconferenza. Il braccio di ferro in Europa Nel Consiglio europeo di oggi si fronteggiavano essenzialmente due schieramenti (sebbene con diverse posizioni intermedie): da un lato i Paesi favorevoli a una condivisione dei rischi – come Italia, Francia e Spagna – dall’altro i Paesi rigidamente ... Leggi su tpi Coronavirus - in corso il Consiglio Ue : non ci saranno conclusioni scritte. Verso Recovery fund legato al bilancio europeo. Conte : “Gli aiuti siano a fondo perduto e arrivino già quest’anno”

Consiglio europeo - leader a confronto

