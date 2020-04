Come si previene il coronavirus: lo spiega la hit «Pata Pata» (Di giovedì 23 aprile 2020) «Pata Pata», la grande hit degli Anni 60 della cantante sudafricana Miriam Makeba, torna in radio, ma con un testo diverso, per diffondere importanti nozioni sulla prevenzione del contagio da coronavirus tra le popolazioni più vulnerabili. Il titolo della canzone, in lingua Xhosa, significa «tocca, tocca», ma la nuova versione, cantata dall’artista beninese Angelique Kidjo, incoraggia invece a «non toccare». Il nuovo testo (qui si può ascoltare) dice: «Dobbiamo tenere le mani pulite, quindi “no-Pata Pata”. Non toccarti il ​​viso, tieni le distanze, per favore, e “no-Pata Pata”». Da oggi verrà lanciata da oltre 15 stazioni radio in tutti i paesi africani, come ha confermato l’Unicef, che ha organizzato l’iniziativa. «Sembrerebbe così semplice, invece è ancora molto difficile far conoscere le informazioni alle persone che vivono nelle aree più remote o a quelle che non sono online», ha dichiarato James Elder, portavoce dell’Unicef. «La canzone ha anche lo scopo di trasmettere gioia nei momenti difficili». Leggi su vanityfair Emicrania - ecco come l’agopuntura previene le crisi

Ultime Notizie dalla rete : Come previene Emicrania, come l’agopuntura previene le crisi DiLei Gruppi vietati e a 2 metri: ecco come andremo al museo nella fase 2

"Sono necessarie precauzioni per prevenire la potenziale diffusione dell’infezione, al contempo cercando di ripristinare il flusso delle persone e il piacere delle opportunità offerte dal nostro ...

“Una preghiera civile: mai più come prima”, documento in difesa dell’ambiente e della salute

Come aveva scritto inascoltato un attento osservatore dei microrganismi patogeni ... inadeguatezza dei protocolli diagnostici e terapeutici e la mancanza di un piano di emergenza e prevenzione in caso ...

