Come prenderemo la metro e gli autobus il 4 maggio (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci saranno regole per prendere metro e autobus diverse dal solito, a partire dal prossimo 4 maggio. La task force guidata da Vittorio Colao, oltre a strutturare la ripartenza, sta pensando di limitare i danni per quanto riguarda la mobilità. Una situazione sicuramente emergenziale se si considera che, dalla fine ormai prossima del lockdown, si stima che saranno almeno 2,8 milioni gli italiani che torneranno a muoversi per raggiungere il proprio posto di lavoro. Gran parte di loro lo farà con i mezzi di trasporto pubblico che, solitamente, in Italia sono affollati fino all’inverosimile. LEGGI ANCHE > La sfida impossibile del trasporto pubblico: si potrà viaggiare solo seduti a distanza Regole per prendere metro e autobus dal 4 maggio Dunque, per evitare quelle scene (troppe) a cui si è assistito a Milano nel corso del lockdown quando le persone ... Leggi su giornalettismo Prenderemo il sole dentro i famosi pannelli in plexiglass? L’ideatore del progetto a Live spiega come funzionano (Di giovedì 23 aprile 2020) Ci saranno regole per prenderediverse dal solito, a partire dal prossimo 4. La task force guidata da Vittorio Colao, oltre a strutturare la ripartenza, sta pensando di limitare i danni per quanto riguarda la mobilità. Una situazione sicuramente emergenziale se si considera che, dalla fine ormai prossima del lockdown, si stima che saranno almeno 2,8 milioni gli italiani che torneranno a muoversi per raggiungere il proprio posto di lavoro. Gran parte di loro lo farà con i mezzi di trasporto pubblico che, solitamente, in Italia sono affollati fino all’inverosimile. LEGGI ANCHE > La sfida impossibile del trasporto pubblico: si potrà viaggiare solo seduti a distanza Regole per prenderedal 4Dunque, per evitare quelle scene (troppe) a cui si è assistito a Milano nel corso del lockdown quando le persone ...

ssofia_p15 : Secondo voi ‘il rosso delle rose’ è in italiano o prenderemo un altro palo come ‘What I say’ ? #nuovagenesi #gaiagozzi - iltrenoromalido : Uno dei temi centrali della Fase 2 e Fase 3 del nuovo Coronavirus è il ritorno alla normalità dei trasporti pubblic… - giorgiodaros : @matteorenzi Ah! ' AMICI PRENDEREMO I SOLDI DEL MES e li investirlo sulla sanità ' Quale? Il buco da 11milioni di €… - twalso : @matteorenzi Ma chi sei tu, col tuo risicato 3%, per dire come un dittatorello qualsiasi “prenderemo i soldi del mes e li investiremo”? - f__bulsara : RT @rocselli: @dom5995 @markorusso69 Siamo italiani, quando UE finirà ci prenderemo benevolmente a cazzotti come negli ultimi secoli, ma gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prenderemo Prenderemo il sole dentro i famosi pannelli in plexiglass? L’ideatore del progetto a Live spiega come funzionano Ultime Notizie Flash Come prenderemo la metro e gli autobus il 4 maggio

Il limite dei posti disponibili, dunque, sarà di molto superiore al 40%. In ogni caso le regole per prendere metro e autobus saranno ben definite: tutti i pendolari dovranno utilizzare la mascherina e ...

Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni non si misura dal Pil”

Empoli si mette a disposizione come città pilota per sperimentare il rientro a scuola ... Probabilmente sarà il comitato tecnico, nominato dalla ministra Azzolina, a prendere in considerazione la ...

Il limite dei posti disponibili, dunque, sarà di molto superiore al 40%. In ogni caso le regole per prendere metro e autobus saranno ben definite: tutti i pendolari dovranno utilizzare la mascherina e ...Empoli si mette a disposizione come città pilota per sperimentare il rientro a scuola ... Probabilmente sarà il comitato tecnico, nominato dalla ministra Azzolina, a prendere in considerazione la ...